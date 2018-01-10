На Закарпатье до конца года планируют восстановить Музея леса и сплава

Министерство экологии и природных ресурсов Украины выделило Закарпатской области 53,1 млн грн на восстановление Музея леса и сплава в Межгорском районе.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

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Как говорится в сообщении со ссылкой на председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, эта сумма полностью покрывает потребности в восстановлении этого уникального объекта.

«Тендер был проведен еще в прошлом году, работы начнутся, как только позволят погодные условия. Кроме того, к месту расположения Музея будет проложена дорога с асфальтовым покрытием. Надеемся, что откроем Музей в торжественной обстановке еще до конца этого года », - прокомментировал Москаль.

В Закарпатской ОГА также напомнили, что единственный в Европе (и один из двух в мире) Музей леса и сплава в Межгорском районе, который состоит на балансе Минэкологии и входит в Национальный природный парк «Синевир», находится в запущенном состоянии и разрушается.

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«Во время катастрофических паводков 1998 и 2001 годов Музей получил значительные повреждения, а в 2008 году областная власть вопреки законодательству отдала Музей в коммунальную собственность, чтобы потом забрать в частные руки», - уточнили в пресс-службе ОГА.

Уникальный объект не позволили приватизировать местные жители и общественность. В частности, уточнили в ОГА, Москаль через суд инициировал возвращение Музея на баланс Минэкологии и таким образом сделал возможным финансирование восстановительных работ.

«После открытия Музей леса и сплава, как и в предыдущие годы, станет жемчужиной Карпат, одним из чудес Украины, посмотреть на которое будут приезжать тысячи туристов», - сообщили в Закарпатской ОГА.

Справка УНИАН. Музей леса и сплава расположен возле села Синевир, что в Межгорском районе Закарпатской области, на реке Озерянке, по которой когда-то сплавляли лес, поставляя его в Венгрию. Музей леса и сплава основан в 1995 году, в нем, в частности, представлены орудиями труда лесорубов и плотогонов (сплавщиков). В месте, где создан музей, в середине XIX в. было построено уникальное гидротехническое сооружение - клявза. Это была плотина с воротами для сброса воды. Плотина работала до 1960 г. В середине 1990-х гг. сооружение было восстановлено, и на его основе создан музей, который входит в состав Национального природного парка «Синевир». Украинский Музей леса и сплава - единственный в Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гослесагентстве отчитались, что в 2017 году возобновили 53,2 гектара украинских лесов, а также высадили 1712 га новых.