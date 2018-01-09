В Гослесагентстве отчитались, сколько гектаров украинских лесов восстановили в 2017 году

Лесохозяйственные предприятия, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, в 2017 году полностью выполнили задачи по лесовосстановлению на местах прошлогодних срубов и восстановили 53,2 га, отчитались в ведомстве.

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«Посевы и посадки на землях лесохозяйственного назначения выполнены на площади 34,7 тыс. га, что на 10% больше за годовое задание. Кроме того, к лесовосстановлению зачтено 18,5 тыс. га естественного восстановления», - сообщила пресс-служба Гослесагентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Бондаря.

Также он отметил, что в 2017 году было создано 1712 га новых лесов.

«Прошлый год был тяжелым для лесного хозяйства, однако лесхозы справились с задачей, и собственными средствами смогли обеспечить необходимое лесовосстановление. Надеюсь, что в этом году нам удастся возобновить финансирование ведения лесного хозяйства для южных и восточных областей. Это позволит и охранять леса от браконьеров, и выполнить задание по лесовосстановлению и увеличению лесистости Украины», - подчеркнул Бондарь.

Отметим, площадь восстановления леса предприятиями Государственного агентства лесных ресурсов в 2016 году составляла 52,6 тыс. га, что на 3,1% больше, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2017 года в Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса.