Администрация Трампа намерена отменить запрет на морское бурение в Калифорнии и во Флориде
01:51, 05 января 2018Природные ресурсы
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В апреле Трамп подписал указ, дающий право начать добычу нефти и газа в прибрежных районах страны.
Иллюстрация REUTERS
Администрация президента США Дональда Трампа разрешит проводить разведку нефти и газа на побережье США, в том числе в Калифорнии и во Флориде, где бурение было запрещено на протяжении десятилетий. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на новый пятилетний план бурения США.
Агентство отмечает, что, согласно плану, частным компаниям с 2019 по 2024 годы предоставят для освоения 47 зон, в том числе 12 — в Мексиканском заливе, девять — в Атлантике, семь — в Тихом океане, включая шесть в Калифорнии.
В апреле Трамп подписал указ, дающий право начать добычу нефти и газа в прибрежных районах страны.
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