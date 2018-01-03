На Львовщине в реку Тысменица произошла утечка нефти из копанок времен Австро-Венгерской империи

Недалеко от города Борислав во Львовской области 2 января в реке Тысменица было обнаружено загрязнение масляными пятнами. Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, около 15:00 в реке Тысменица на расстоянии 200 м вниз по течению от города Борислав были обнаружены масляные пятна.

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Для выяснения обстоятельств на место выезжала комиссия представителей Дрогобычского управления водного хозяйства, «Дрогобычводоканал», Дрогобычской РГА и опергруппы Дрогобычского райотдела ГСЧС.

«Предварительно установлено, что загрязнение вызывают старые австрийские нефтяные ямы в лесу на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района. Установлены боновые заграждения на ручейках от копанок и на реке для сбора нефтепродукта и предотвращения дальнейшего загрязнения. Ситуация находится под контролем. Прекращен забор воды из водозабора «Репное», вода из которого подается в город Борислав», - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Управлении ГСЧС во Львовской области, последствия ликвидируются подразделениями ГСЧС. Сейчас площадь загрязнения назвать невозможно, поскольку река проточная.

Согласно предварительной информации, в результате поднятия грунтовых вод произошел выток сырой нефти из нескольких нефтяных копанок времен Австро-Венгерской империи.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года на Львовщине произошла утечка нефти из-за нелегальной врезки.