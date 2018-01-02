В Межигорье просят привозить ненужные елки козам, оленям и антилопам
13:27, 02 января 2018Природные ресурсы
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Оказалось, что копытные животные очень любят лакомиться елочными ветками.
В Межигорье просят привозить ненужные елки животным / фото УНИАН
В Межигорье просят отдавать все ненужные или не продавшиеся елки. Их собирают для пропитания коз, оленей и антилоп. Об этом сообщил Сергей Григорьев, биолог-консультант местного зоопарка, на своей странице в Facebook.
Оказалось, что копытные животные очень любят лакомиться елочными ветками.
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"Зоопарк "Межигорье" примет в дар любое количество непроданных новогодних елок. Наши копытные животные (козы, олени, антилопы) будут несказанно рады такому подарку. На фото все, что осталось от зеленой красавицы после ее обработки оленями, я держу в правой руке. В ход пошла даже кора!" - написал Сергей.
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