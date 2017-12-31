Директора Института агроэкологии, экс-главу Львовского облсовета задержали на крупной взятке - СМИ

Детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко. По неподтвержденной пока информации сумма взятки составляла полмиллиона долларов США, сообщает Zaxid.net со ссылкой на источник в одном из правоохранительных ведомств Украины.

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По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в субботу, 30 декабря, в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве. Вместе с обысками кабинета детективы НАБУ провели обыски и у него дома.

По информации известного блогера и ветерана батальона «Донбасс» Евгения Шевченко, Фурдычко задержали во время получения 300 тыс. долларов от частного підтриємця. В общем Орест Фурдычко якобы требовал у него 500 тыс. долларов «за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда Национальной академии аграрных наук Украины».

65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой сфере. В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. – был председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Николаеве на взятке главе области задержали директора аэропорта.