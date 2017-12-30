Природные аномалии: в Херсоне перед Новым годом расцвели одуванчики (видео)

В Херсоне на набережной зацвели весенние цветы – желтые одуванчики. Некоторые из цветочков желтые, а некоторые уже даже дали белое пушистое семя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве

Ученые называют одуванчики в декабре невероятным явлением. Местные жители говорят, что месяц выдался очень теплым, местами температура достигала 15 градусов, поэтому набухшим почкам и зеленой траве в городе никто не удивляется. Но одуванчики стали действительно уникальным явлением, утверждают ученые.

"Это же не подснежники – они цветут, когда прогреется земля! Это даже не весенние цветы, это поздне-весенние или летние растения! Я такого, конечно, не помню. За свои почти 60 лет жизни такой зимы, такого декабря не помню", - говорит старший научный сотрудник отдела природы Херсонского краеведческого музея Михаил Подгайный.

Цветет не только юг, но и вся Украина – фото с разноцветными растениями массово постят пользователи соцсетей. А в Виннице уже начали торговать краснокнижными подснежниками. Журналисты нашли первоцветы в лесу, одна трогать не стали. За срывание предусмотрен многотысячный штраф и компенсация за каждый цветок.

Как сообщал УНИАН, в Виннице перед Новым годом расцвели подснежники. Местные жители уже продают цветы по 25 гривень за букет.