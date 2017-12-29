Дубай присоединился к международной инициативе по защите Мирового океана

Муниципалитет Дубая объявил о своем участии в инициативе по защите океана под названием Our Big Blue Expedition. Она будет запущена на праздновании Нового года в Лос-Анджелесе, передает russianemirates.com.

Читайте такжеВ Арктике вводят 16-летный мораторий на коммерческое рыболовствоОрганизация Global Conservation Coalition включает в себя несколько некоммерческих природоохранных организаций, а также такие международные организации, как Международный союз охраны природы, Всемирная комиссия по охраняемым районам и Клуб исследователей - организацию профессиональных ученых.

Почетным членом Коалиции является Хосе Рамос-Орта, лауреат Нобелевской премии и бывший президент Восточного Тимора.

Директор департамента окружающей среды муниципалитета Дубая Алия Аль Гармуди сказала: «Муниципалитет Дубая получил приглашение на мероприятие благодаря своей новаторской позиции в защите океана и повышении осведомленности об этом».

«Мы продолжаем делать все для сохранения морского заповедника Jebel Ali Marine Sanctuary и прибрежных вод в Дубае, где представлено образцовое биоразнообразие уникальных видов кораллов и морской фауны [..] с такими представителями, как Дюгонь и морская черепаха Бисса», - добавила она.