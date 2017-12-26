Экологи заявляют о незаконных военных испытаниях и обстрелах в Черноморском биосферном заповеднике (фото)

Экологи обеспокоены обстрелами территории Черноморского биосферного заповедника, которые происходят во время проведения военных испытаний.

Об этом говорится в сообщении БФ «Экология-Право-Человек».

«Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. На этот раз испытывали новую ракету для системы залпового огня", - отмечают экологи со ссылкой на информацию, опубликованную в Facebook на странице советника президента Украины Юрия Бирюкова.

Экологи заявляют, что территория, на которой произошел взрыв - это урочище «Белые Кучугуры» на Тендровской косе.

Читайте такжеНовое мощное оружие: фоторепортаж испытаний ракетного комплекса "Ольха"

Согласно сообщению Бирюкова, следующие учения также состоятся здесь в марте 2018 года.

Экологи отмечают, что последние 90 лет указанные территории - это заповедная зона Черноморского биосферного заповедника, территория с наиболее строгим охранным режимом, который существует в природоохранном законодательстве. В 1984 году именно этот заповедник первым из всех в СССР был взят под охрану ЮНЕСКО. «Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы. Охранный режим заповедной зоны исключает даже причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)», - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечают экологи, вся территория Тендровского залива, окружающая косу, входит в перечень водно-болотных угодий международного значения и именно сюда на зимовку прилетают сотни тысяч водоплавающих птиц со всей Европы. В частности, Тендровский залив является местом зимовки двух глобально уязвимых видов - черни белоглазой (Aythya nyroca) и казарки красноволой (Rufibrenta ruficollis). Названные виды занесены в Красную книгу Украины именно с целью их охраны на указанных зимовальных скоплениях. Общая численность популяции всех птиц на зимовке составляет 450-700 тыс. особей, относящихся к 45 видам.

«Именно здесь военные проводили аналогичные незаконные учения весной этого года. Один из самых тревожных моментов то, что учения прошли с разрешения дирекции заповедника... Территория заповедной зоны находится в постоянном пользовании администрации заповедника, и потому никакого полигона здесь быть не может. Экологи БФ «Экология-Право-Человек» отмечают, что указанные действия являются умышленным повреждением природно-заповедного фонда, а следовательно квалифицируются как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 252 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.