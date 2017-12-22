В Житомирской области уже готовятся к весеннему паводку
В регионе расчистят кюветы, дренажные системы и малые реки, а также прибрежные полосы водных объектов.
В Житомирской области уже готовятся к весеннему паводку - создают оперативные штабы и мобильные группы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, сегодня состоялось очередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей структурных подразделений ОГА, учреждений и организаций области.
В заседании принял участие заместитель председателя – руководитель аппарата облгосадминистрации Алексей Ясюнецкий.
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На рассмотрение комиссии вынесли план мероприятий по подготовке к пропуску дождевых паводков и наводнению в 2018 году, также был утвержден этот документ. В нем говорится о создании оперативных штабов и мобильных групп на случай наводнения.
Также в области уточнят планы эвакуации населения и своевременного вывоза материальных ценностей из зоны подтопления, если это произойдет.
Среди прочего, в регионе расчистят кюветы, дренажные системы и малые реки, а также прибрежные полосы водных объектов.