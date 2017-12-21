В Житомирской области создадут лесной заповедник "Урочище Дубы" площадью 168 га

Житомирский областной совет принял решение о создании лесного заповедника площадью 168 га в Овручском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали большинство депутатов областного совета.

Отмечается, что заповедник под названием «Урочище Дубы» общей площадью 168 га будет располагаться на территории Овручского лесничества ГП «Словечанский лесхоз АПК».

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«Территория заповедника - это хорошо сохранившийся лесной ландшафт средневозрастных и подрастающих сосново-березовых и дубово-ольховых лесов», - уточнили в пресс-службе областного совета.

Заповедник планируют создать в ближайшие годы, однако точные временные рамки не уточняются.