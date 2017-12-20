На Закарпатье река изменила русло - течет по огородам людей (фото)

Этой зимой паводок наделал беды в Закарпатской области: в отдельных реках уровень воды превысил исторический максимум 2001 года, а одна река даже изменила направление течения.

Так, в Тячевском районе Закарпатья в результате паводка подтоплено 138 домохозяйств, разрушены деревянный автомобильный мост в с. Красная, но больше всего вреда – в Вонигово, отметил начальник Тячевского районного отдела УДСНС Украины в Закарпатской области Михаил Горбан.

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В этом населенном пункте, по его словам, река Теребля во время наводнения в прошлом году разрушила около 150 метров дамбы, которая защищала этот населенный пункт. А после того, как уровень воды в реке снизился, все утихло, про дамбу забыли, добавил Горбан.

А сейчас вода просто ворвалась в разрыв, размыла еще около 200 метров и просто сделала себе новое русло.

"И теперь, если ехать на Тячево, в Вонигово можно увидеть, как река течет по новому руслу – по огородам людей. В целом подтоплено 110 домохозяйств. И беда в том, что сейчас пока никто и ничего не может сделать. Заседала районная комиссия ТЭБ и ЧС и пришли к выводу, что пока вода не спадет, ничего так и не удастся. Как только уровень воды снизится – тогда водники с применением спецтехники "будут отбивать" реку брустером", - рассказал начальник Тячевского районного отдела УДСНС Украины в Закарпатской области.

Читайте полный текст публикации: Паводок на Закарпатье: когда реки поворачивают вспять