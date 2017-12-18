Минэкологии запускает Единый электронный реестр для оценки влияния бизнес-проектов на окружающую среду

Министерство экологии и природных ресурсов отменило процедуру прохождения бизнесом экологической экспертизы, которая несла в себе большие коррупционные риски, и с сегодняшнего дня запустило Единый электронный реестр для регистрации проектов и оценки их влияния на окружающую среду. Об этом на свой странице в соцсети Facebook сообщил глава ведомства Остап Семерак.

«С сегодняшнего дня: подача документов осуществляется непосредственно путем внесения их в открытый Единый реестр оценки влияния на окружающую среду, что обеспечит открытость и ограничит контакт чиновника с предприятием. Сейчас реестр работает в тестовом режиме», - написал он.

По словам Семерака, в этом реестре четко определены сроки подачи и обработки документов, которые будет подавать бизнес для получения заключения об оценке влияния того или иного проекта на окружающую среду, а также определен порядок установления платы за обеспечение общественного обсуждения и направления, по которым могут использоваться средства.

«В заключении об оценке влияния на окружающую среду условия будут выписаны таким образом, чтобы конкретный проект минимально наносил вред окружающей среде и здоровью граждан. Кроме того, мы будем иметь четкую, прописанную по дням процедуру консультаций с общественностью, порядок учета полученных предложений. Главное - вся информация открытая и доступна в реестре», - добавил министр.

Также Семерак отметил, что реестр заменяет собой процедуру экологической экспертизы, которая фактически не работала в последнее время и «лишь множила коррупционные схемы».

Как сообщал УНИАН, в конце мая Верховная Рада приняла закон «Об оценке воздействия на окружающую среду», который устанавливает европейские нормы оценки влияния предприятий на окружающую среду.

Данный закон устанавливает перечень видов деятельности, по которым нужна соответствующая оценка. При этом из-под его действия выведен малый бизнес. Например, для тепловых электростанций необходимость делать оценку возникает лишь при мощности 50 и выше МВт, а для предприятий по производству целлюлозы установлена нижняя граница 200 тонн выработки в сутки.