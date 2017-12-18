Ученые составили новую карту Гренландии без льда

Обновленная и самая детальная на сегодняшний день карта подледной топографии Гренландии составлена на основе данных, собранных десятками институтов и научных организаций. Цифровая система Greenland Basal Topography BedMachine v3 позволяет оценить изменения береговой линии острова, связанные с глобальными изменениями климата в прошлом и будущем.

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Об этом Мэтью Морлингхэм из Калифорнийского университета в Ирвайне и его коллеги пишут в статье, опубликованной журналом Geophysical Research Letters, передает Naked Science.

Новые данные содержат информацию о высоте отдельных участков поверхности Гренландии над уровнем моря, а также о толщине ледяного слоя над ними. Отмечается, что из-за глобального потепления остров теряет около 260 млрд т ледяного покрова каждый год. Судя по данным новой карты, льда на острове заметно больше, чем считалось, и если он растает полностью, то вклад Гренландии в рост уровня Мирового океана составит впечатляющие 742 см.

Помимо большей толщины ледяного покрова в некоторых областях острова, карта показала и опасную близость многих из них к теплым течениям, которые ускоряют таяние. На это указала, в частности, крайне изрезанная береговая линия с глубокими фьордами и длинными заливами, которые уходят подо льдом далеко внутрь острова. Все это, по словам ученых, не вселяет больших надежд и делает ледники Гренландии крайне подверженными дальнейшему таянию.