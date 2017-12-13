В Украине создали десять новых Национальных природных парков
Их создано в соответствии с Указом Президента Украины.
10 новых Национальных природных парков создан Указом Президента Украины от 11 декабря. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.
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Согласно информации Министества, такими вновь созданными парками стали:
Национальный природный парк "Кременецкие горы" горы
Волшебная гавань - национальный природный парк
Национальный природный парк "Пирятинский"
National park Dermansko-Ostrozkyi
Slobozhanskyi National Nature Park
Национальный природный парк "Черемоский"
Национальный природный парк «Залесье»
Белоозерский национальный природный парк
Джарылгачский национальный природный парк
Северско-Донецкий национальный природный парк
Также в Министерстве проинформировали, что в части парков уже есть свои страницы.