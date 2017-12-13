В Украине создали десять новых Национальных природных парков

10 новых Национальных природных парков создан Указом Президента Украины от 11 декабря. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

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Согласно информации Министества, такими вновь созданными парками стали:

Национальный природный парк "Кременецкие горы" горы

Волшебная гавань - национальный природный парк

Национальный природный парк "Пирятинский"

National park Dermansko-Ostrozkyi

Slobozhanskyi National Nature Park

Национальный природный парк "Черемоский"

Национальный природный парк «Залесье»

Белоозерский национальный природный парк

Джарылгачский национальный природный парк

Северско-Донецкий национальный природный парк

Также в Министерстве проинформировали, что в части парков уже есть свои страницы.