В Украине создали десять новых Национальных природных парков

15:40, 13 декабря 2017
Природные ресурсы
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Их создано в соответствии с Указом Президента Украины.

Национальный природный парк

10 новых Национальных природных парков создан Указом Президента Украины от 11 декабря. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

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Согласно информации Министества, такими вновь созданными парками стали:

Национальный природный парк "Кременецкие горы" горы

Волшебная гавань - национальный природный парк

Национальный природный парк "Пирятинский"

National park Dermansko-Ostrozkyi

Slobozhanskyi National Nature Park

Национальный природный парк "Черемоский"

Национальный природный парк «Залесье»

Белоозерский национальный природный парк

Джарылгачский национальный природный парк

Северско-Донецкий национальный природный парк

Также в Министерстве проинформировали, что в части парков уже есть свои страницы.

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Теги: #Национальный природный парк