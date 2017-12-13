В Николаеве волонтеры в преддверии новогодних праздников взяли елки под защиту от браконьеров (видео)

12:07, 13 декабря 2017
Природные ресурсы
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Активисты ежедневно разбрызгивают на елки смесь из водоэмульсионной краски, извести и жидкости с неприятным запахом, потому что в лесхозе не хватает людей для охраны деревьев.

В Николаеве волонтеры обрабатывают елки специальным составом из краски, извести и жидкости с неприятным запахом, чтобы их не украли браконьеры, говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что волонтеры решили взяться за такую работу, потому что в лесхозе не хватает людей для охраны деревьев от желающих нелегально приобрести себе новогоднюю красавицу.

Теперь неравнодушные граждане ежедневно разбрызгивают на елки смесь из водоэмульсионной краски, извести и жидкости с неприятным запахом. Самым деревьям, говорят лесники, она не вредит, а вот в доме такие елки держать уже невозможно.

Как сообщал УНИАН, в ноябре этого года на Николаевщине жители собственными силами высадили 20 тысяч маленьких сосен на месте леса, сгоревшего летом.

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Теги: #вырубка деревьев#новогодние елки#защита деревьев#вырубка елок