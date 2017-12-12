Украина начала экологическую проверку российского керченского недостроя

ГПУ проводит работу по предотвращению вероятной экологической катастрофы, которая может возникнуть из-за строительства Россией моста в Керченском проливе. Об этом 12 декабря на брифинге в Киеве рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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По его словам, на сегодняшний день в рамках уголовного производства производится экологическая экспертиза. «В случае подтверждения вероятности экологической катастрофы, мы планируем обратиться обратится к странам Черноморского сотрудничества – Болгарии, Грузии, Румынии, Турецкой Республики, с предложением создания в рамках Европейской конвенции о взаимопомощи в уголовных делах совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а потом и судебного, по вопросу строительства этого моста», - заявил Луценко.

По его словам, строительство Россией моста открывает перспективы как заочного осуждения, так и экономических санкций против соседнего государства.

Прокуратура АРК передала в Международный уголовный суд три информационных сообщения по фактам нарушений в Крыму. Два из них касаются нарушения прав собственности на территории аннексированного полуострова, еще одно – принудительного перемещения украинцев с аннексированной Россией территории. Об этом на брифинге в Киеве 12 декабря рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.