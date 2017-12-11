Сегодня отмечается Международный день гор: интересные факты о Карпатах и Крымских горах (видео)

11 декабря отмечается Международный день гор. В Украине есть две горные системы - Карпаты и Крымские горы. Предлагаем подборку интересных фактов о них. Например, в Карпатах находится до 20% всех лесов Украины. Карпатские горы относительно молодые, им более 25 миллионов лет. Наибольшая ширина Карпат достигает 430 км. Самая высокая гора Украинских Карпат – Говерла, ее высота 2061 м, а самое большое горное озеро – Синевир. Оно образовалось около 10 тысяч лет назад.

Самая высокая вершина крымских гор – гора Роман-Кош высотой 1945 м. Самая большая пещера в Крыму Кизил-Коба или Красная пещера имеет длину 25 км.

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В результате воздействия человека лесистость Карпат сократилась в 3 раза. Это привело к увеличению наводнений в западных областях Украины. Много туристических маршрутов превращены в свалки мусора. К сожалению, экологическое состояние Крымских гор на данный момент неизвестно.