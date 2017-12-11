"Врата в ад": названа причина образования огромных воронок в России (фото)

Летом 2014 года весь мир облетели фотографии необычных воронок, образовавшихся на Ямале. Не в последнюю очередь объекты привлекли внимание за счет своих внушительных размеров. Некоторые даже называли "врата в ад".

В числе прочих была воронка, диаметр которой составил 60 м по внешнему краю. Один из последних случаев произошел в конце июня 2017 недалеко от села Сеяха. Появившаяся воронка имела глубину, сравнимую с высотой девятиэтажного дома, передает Naked Science, ссылаясь на издание Remote Sensing.

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Используя космические снимки сверхвысокого разрешения, исследователи создали подробные модели рельефа ключевых участков до и после образования странных воронок. Это позволило заметить, что перед их появлением сформировались бугры, высота которых достигала пяти метров. По мнению специалистов, это могло произойти в результате накопления природного газа под слоем вечной мерзлоты. При увеличении давлении газа происходил взрыв и образовывалась воронка.

В дальнейшем ученые надеются провести анализ природных обстановок, где, согласно расчетам, возможно появление новых "газовых" воронок. За счет этого можно будет не только подробно выяснить механизмы образования воронок, но и предупредить возможные жертвы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области РФ в результате образования карстовой воронки.