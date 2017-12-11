"Врата в ад": названа причина образования огромных воронок в России (фото)
Исследователи связали появление странных воронок на Ямале со взрывами природного газа, которым предшествовало появление увеличивающихся бугров. Окончательные выводы, впрочем, делать пока рано.
Летом 2014 года весь мир облетели фотографии необычных воронок, образовавшихся на Ямале. Не в последнюю очередь объекты привлекли внимание за счет своих внушительных размеров. Некоторые даже называли "врата в ад".
В числе прочих была воронка, диаметр которой составил 60 м по внешнему краю. Один из последних случаев произошел в конце июня 2017 недалеко от села Сеяха. Появившаяся воронка имела глубину, сравнимую с высотой девятиэтажного дома, передает Naked Science, ссылаясь на издание Remote Sensing.
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Используя космические снимки сверхвысокого разрешения, исследователи создали подробные модели рельефа ключевых участков до и после образования странных воронок. Это позволило заметить, что перед их появлением сформировались бугры, высота которых достигала пяти метров. По мнению специалистов, это могло произойти в результате накопления природного газа под слоем вечной мерзлоты. При увеличении давлении газа происходил взрыв и образовывалась воронка.
В дальнейшем ученые надеются провести анализ природных обстановок, где, согласно расчетам, возможно появление новых "газовых" воронок. За счет этого можно будет не только подробно выяснить механизмы образования воронок, но и предупредить возможные жертвы.
Как сообщал УНИАН, в ноябре лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области РФ в результате образования карстовой воронки.