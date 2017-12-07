На Волыни лесники поймали несовершеннолетнего, систематически зарабатывавшего на вывозе из леса ворованной древесины

Однако третий «рейс», который совершал лесонарушитель по направлению «лес – пилорама», оказался неудачным – автомобиль задержала группа оперативного реагирования ГП «Городоцкое ЛГ», сообщает пресс-служба Волынского ОУЛОХ.

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Как отмечают работники мобильной бригады, к ним поступила информация, что в Трояновском лесничестве (ГП " Городоцкое ЛГ», Маневичский р-н) выявлен факт кражи готовой продукции – сосновых балансов длиной 1,2 метра.

В результате усиленного патрулирования сотрудникам группы оперативного реагирования и государственной лесной охраны лесхоза удалось обнаружить и остановить автомобиль Ауди «на бляхах». Во время осмотра в машине обнаружили древесину. Сделав необходимые замеры, лесоохранники установили, что это – 0,5 куб. м балансов, которые загадочно пропадали из лесного массива.

В результате совместных действий лесной охраны и правоохранительных органов было также установлено, что этой машиной уже сделана третья «ходку» с соответствующего участка Трояновского лесничества. Всего лесовору удалось вывезли 1,5 куб. м древесины.

Однако третий раз стал для парня неудачным. По данному факту на него открыто уголовное производство. Автомобиль и древесину, которая была в салоне, изъяты. Ранее украденную лесопродукцию, которая находилась на одной из нелегальных пилорам, секвестровано.

Кроме того, выяснилось, что водитель этого транспортного средства – еще и несовершеннолетний. Поэтому отвечать за совершенные нарушения парню придется вместе с родителями.

Как отметили в пресс-службе, работникам лесной охраны уже не раз приходилось «пересекаться» с этим юным мужчиной с богатым «лесным опытом».

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине преступники применили оружие, когда лесники подловили их на незаконной вырубке дубов.