Женщину насмерть сбил автомобиль, когда она несла украденную новогоднюю сосну (видео)
16:22, 06 декабря 2017Природные ресурсы
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Женщина, которая пренебрегла правилами рубки деревьев, а впоследствии и правилами дорожного движения, погибла под колесами автомобиля.
Под Николаевом произошла смертельная авария. Поздно вечером женщина с двумя племянниками-подростками пошли в лес, чтобы срубить сосну на Новый год. Когда возвращались домой, решили, чтобы не нести тяжелое дерево до регулируемого перехода, быстро перебежать трассу.
Племянники держали дерево впереди, женщина – сзади. Тогда ее и сбил насмерть автомобиль.
Как сообщал УНИАН, киевские елки будут защищены от воров вонью.
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