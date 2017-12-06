Женщину насмерть сбил автомобиль, когда она несла украденную новогоднюю сосну (видео)

Под Николаевом произошла смертельная авария. Поздно вечером женщина с двумя племянниками-подростками пошли в лес, чтобы срубить сосну на Новый год. Когда возвращались домой, решили, чтобы не нести тяжелое дерево до регулируемого перехода, быстро перебежать трассу.

Племянники держали дерево впереди, женщина – сзади. Тогда ее и сбил насмерть автомобиль.

Как сообщал УНИАН, киевские елки будут защищены от воров вонью.