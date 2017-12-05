Экологи подали иск на Трампа из-за сокращения территорий заповедников

05:42, 05 декабря 2017
Природные ресурсы
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Во вторник, 5 декабря, президент США подписал две прокламации по сокращению территории памятников.

Заповедник

Экологическая американская организация Earthjustice подала иск на президента США Дональда Трампа, после того как он решил сократить территорию заповедника «Великая лестница» в штате Юта на 768, 9 тыс. га. Об этом сообщается на сайте организации, передает РБК.

Как отмечается в сообщении, иск был составлен от лица девяти экологических организаций. По мнению истцов, сокращая территорию заповедника, Трамп нарушает закон от 1906 года, который причисляет охраняемые природные территории к национальному достоянию.

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По словам адвоката Earthjustice, если предшественник Трампа (Барак Обама, - ред.) использовал закон для защиты природы и культурных памятников США, то нынешний президент «исказил закон, чтобы открыть заповедник для угольных разработок». «Мы не позволим этому случиться. Мы используем силу закона, чтобы остановить нелегальные действия Трампа», — сказал защитник организации.

Во вторник, 5 декабря, президент США подписал две прокламации по сокращению территории памятников. Кроме «Великой лестницы», который был создан Обамой в 2016 году, на 500 тыс. гектаров был сокращен заповедник "Медвежьи уши".

"Некоторые люди думают, что природные ресурсы Юты должны контролироваться небольшой группой бюрократов, которые сидят в Вашингтоне. Угадайте что? Они не правы", - заявил Трамп перед подписанием прокламации.

По словам Трампа, сокращение территорий заповедников направлено на то, чтобы местные жители могли охотиться и заниматься скотоводством.

"Здесь [в штате Юта], мы видим наносящие вред и ненужные запреты на охоту, скотоводство и экономическое развитие. Мы видим, что ограничения на выпас скота препятствуют тому, чтобы семьи передавали свои дела, ранчо и любимое наследие детям", - сказал президент.

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