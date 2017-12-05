Экологи подали иск на Трампа из-за сокращения территорий заповедников

Экологическая американская организация Earthjustice подала иск на президента США Дональда Трампа, после того как он решил сократить территорию заповедника «Великая лестница» в штате Юта на 768, 9 тыс. га. Об этом сообщается на сайте организации, передает РБК.

Как отмечается в сообщении, иск был составлен от лица девяти экологических организаций. По мнению истцов, сокращая территорию заповедника, Трамп нарушает закон от 1906 года, который причисляет охраняемые природные территории к национальному достоянию.

Читайте такжеВ США республиканцы утвердили отмену правила, которое ввел Обама для защиты рек

По словам адвоката Earthjustice, если предшественник Трампа (Барак Обама, - ред.) использовал закон для защиты природы и культурных памятников США, то нынешний президент «исказил закон, чтобы открыть заповедник для угольных разработок». «Мы не позволим этому случиться. Мы используем силу закона, чтобы остановить нелегальные действия Трампа», — сказал защитник организации.

Во вторник, 5 декабря, президент США подписал две прокламации по сокращению территории памятников. Кроме «Великой лестницы», который был создан Обамой в 2016 году, на 500 тыс. гектаров был сокращен заповедник "Медвежьи уши".

"Некоторые люди думают, что природные ресурсы Юты должны контролироваться небольшой группой бюрократов, которые сидят в Вашингтоне. Угадайте что? Они не правы", - заявил Трамп перед подписанием прокламации.

По словам Трампа, сокращение территорий заповедников направлено на то, чтобы местные жители могли охотиться и заниматься скотоводством.

"Здесь [в штате Юта], мы видим наносящие вред и ненужные запреты на охоту, скотоводство и экономическое развитие. Мы видим, что ограничения на выпас скота препятствуют тому, чтобы семьи передавали свои дела, ранчо и любимое наследие детям", - сказал президент.