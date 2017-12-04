На Житомирщине встречи с лесонарушителями отныне будут фиксировать нагрудные видеокамеры лесных охранников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается в сообщении, 45 видеорегистраторов и больше десятка нагрудных видеокамер приобрели недавно гослесхозы Житомирской области для оснащения лесной охраны, которая задействована в рейдах по охране лесных массивов. До конца этого года планируют закупить еще, как минимум, 20 единиц такой техники.

«В этом году зафиксировано несколько фактов разбойных нападений на государственную лесную охрану предприятий Житомирщины. Поскольку такие преступления, как правило, совершаются ночью и без свидетелей, нарушители остаются безнаказанными из-за отсутствия доказательств»,- говорится в сообщении.

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Чтобы иметь возможность фиксировать факты нарушений, орудия незаконной рубки, автотранспорт, используемый на вывозе незаконно добытой древесины гослесхозы взялись «вооружать» лесную охрану новейшей техникой.

Все автомобили, которые будут выезжать в рейды, отныне будут иметь видеорегистраторы, а их экипажи - нагрудные видеокамеры.

Фото - и видеофиксация поможет устанавливать личности злоумышленников, в случае необходимости станет инструментом защиты от возможных оскорблений со стороны нарушителей, - надеются лесоводы.

Работникам государственной лесной охраны законодательство не запрещает осуществлять фото - и видеосъемку, которая позволяет объективно фиксировать факт нарушения. Согласно ст. 91 Лесного Кодекса Украины, должностные лица государственной лесной охраны имеют право производить в случаях, установленных законом, фотографирование, звукозапись, кино - и видеосъемку как вспомогательное средство для предотвращения нарушений в сфере охраны, защиты, использование и воспроизведение лесов.