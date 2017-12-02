В Арктике вводят 16-летный мораторий на коммерческое рыболовство

Евросоюз и еще восемь стран согласовали мораторий на коммерческий рыбный промысел в Северном ледовитом океане. Как ожидается, он будет действовать в течение 16 лет.

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Помимо ЕС мораторий поддержали власти Канады, Китая, США, России, Японии, Исландии, Дании и Южной Кореи, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно документу, вылов рыбы запрещен на территории площадью 2,8 млн квадратных километров (что примерно равно площади Средиземного моря).

Мораторий вводится в качестве превентивной меры: на сегодняшний день в Арктической зоне еще не развито промышленное рыболовство.

"Это тот редкий случай, когда группа стран решила проблему еще до ее возникновения", - отметил посол США по проблемам океанов и рыбного промысла Дэвид Болтон.

"В будущем, если запасы рыбы будут достаточными для поддержания коммерческого рыболовства в регионе, эти вопросы будут рассмотрены, и возможно, у рыболовных судов будут возможности заниматься выловом", - пояснил Болтон.

Мораторий был поддержан экозащитными группами.

Как отметил представитель канадской группы Oceans North Тревор Тэйлор, рыбы и морские млекопитающие в Арктическом регионе теперь будут находиться под защитой.

В прошлом большая часть Арктики была круглый год покрыта льдами, однако из-за глобального потепления они стремительно тают, открывая морским судам доступ в океан.