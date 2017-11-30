Киевские елки будут защищены от воров вонью (видео)

Деревья обрабатывают специальным веществом от воров. На улице она не будет пахнуть, но если такую красавицу принести домой, то, нагревшись, она начнет отвратительно вонять. Сотни новых деревьев хотят успеть обработать вонючей смесью до Дня Николая, пока елочные воры не активизировались.

Как сообщал УНИАН, в феврале Киевляне сдали на утилизацию 10 тысяч новогодних елок.