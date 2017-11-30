Украина и Румыния объединят усилия для сохранения рыбных запасов в дельте Дуная и Черном море

Украина будет сотрудничать с Румынией в осуществлении совместных рыбоохранных мер для сохранения рыбных ресурсов дельты Дуная и Черного моря.

Договоренности достигли на румынско-украинской двусторонней консультации, которая проходила с 28 по 29 ноября в Одессе, передает пресс-служба Госрыбагентства.

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Так, участники консультации обсудили сроки запрета промысла на реке Дунай, запрета промысла на зимовальных ямах, регулирования рыболовства в Черном море.

Румынские эксперты согласились помочь в исследовании зимовальных ям и поделились опытом по охране биоресурсов (рыбы) во время зимовки с помощью системы видеонаблюдения в режиме онлайн.

Ранее в Ренийский район Одесской области доставили экспериментальное стадо водяных буйволов карпатского типа для улучшения состояния пойменных экосистем дельты реки Дунай и Придунайских озер.