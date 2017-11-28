Черви показали будущим колонизаторам Марса способ создания эффективной экосистемы

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах, исследующие вулканические почвы, установили, что земляные черви могут жить и давать потомство в грунте, аналогичном марсианскому. Результаты исследования опубликованы на Phys.org. Авторы исследования отмечают, что их работа поможет будущим колонизаторам Марса создать на планете замкнутую и эффективную экосистему.

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Для имитации марсианского реголита ученые взяли грунт, собранный у вулкана на Гавайях. Исследователи добавили в него свиной навоз, остатки растений и высадили рукколу, а затем поместили туда земляных червей. Выяснилось, что черви, как и в обычных условиях, перемешивают почву с органическими соединениями, что приводит к выделению питательных для растений азота, фосфора и калия.

Кроме того, они проделывают в земле ходы, облегчая доступ воздуха и влаги. При этом подопытные особи дали здоровое потомство.

Ученым также удалось вырастить в этом грунте зеленую фасоль, горох, редис и другие растения. Они оказались безопасными для здоровья человека.

Как сообщал УНИАН, в сентябре NASA завершило длительное испытание будущих покорителей Марса.