Застройка поймы реки Ирпень может привести к экологической катастрофе, под угрозой - и Киев

Застройка поймы реки Ирпень может привести к экологической катастрофе, которая коснется не только жителей города Ирпеня, но и жителей столицы, сообщил директор юридической компании «Правоэксперт» в городе Ирпень Сергей Гапон на пресс-конференции в УНИАН.

«Эти земельные участки – поймы реки Ирпень - имеют целевое назначение для ведения сельскохозяйственной деятельности и, согласно заключениям государственной исполнительной власти, их застройка существенно ухудшит экологическое состояние и фактически может даже привести к экологической катастрофе», - сообщил Гапон.

Он подчеркнул, что данная катастрофа коснётся не только жителей города Ирпеня, но и жителей Киева, так как река Ирпень впадает в реку Днепр.

«Все земли в пределах реки Ирпень «Киевводресурс» относит к особенно ценным землям, поскольку там проходят залежи торфа, и изменение целевого назначения – смена сельхозназначения на земли многоэтажной жилищно-общественной застройки - возможно лишь по соглашению с Кабинетом министров Украины, этого, к сожалению, не делается, а совершается на местном уровне», - отметил Гапон.

Юрист подчеркнул, что фактически местные власти присвоили полномочия главного управления Госгеокадастра Киевской области, поскольку, согласно Земельному кодексу Украины, только этот орган имеет право менять целевое назначение земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

«Общественные активисты оказывали существенное сопротивление, не единожды писались обращения, письма к органам государственных архитектурных инспекций Украины с просьбой провести проверку законности строительства на поймах реки Ирпень», - сказал он.

При этом, по словам юриста, письма остаются без надлежащей реакции, проверки не проводятся, и застройщики продолжают строительство без изменения целевого назначения, без получения надлежащих разрешений.

«Наша команда также зафиксировала вывоз плодородной почвы из поймы земель реки Ирпень и реки Буча. Не раз вызывали органы полиции на место преступления, но к сожалению, дальше, чем принятие заявления и внесение ведомостей в единый реестр дела, не двигались. Пустоты, откуда вывозят почву, просто засыпают бытовыми и строительными отходами», - сообщил Гапон.

Он добавил, что в суд подано ряд исков, но они рассматриваются достаточно продолжительное время. Ирпенский горсовет, по его словам, пытается всеми способами затянуть рассмотрение этих дел.

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«Например, дважды подавали апелляционную жалобу на соглашение об открытии производства, что явно свидетельствует о затягивании судебного рассмотрения и принятия законного решения по делу», - сказал Гапон.

Председатель ВОО «Ассоциация рыболовов Украины» Александр Чистяков, который также присутствовал на пресс-конференции, сообщил, что река Ирпень – это наглядный пример той ситуации, которая происходит со всеми водоемами Украины.

«За последние 25 лет с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек. Мы считаем, что отношение к водным ресурсам страны не просто нерациональное, оно порой преступное», - сказал Чистяков.

Он подчеркнул, что последние 20 лет практически не проводятся мелиоративные работы по расчистке истоков малых рек, они заиливаются, пересыхают. Это усугубляется еще тем, что в последние годы наблюдается очень серьезное маловодие, когда реки наполняются только на 70% от нормы.

«Все это идет в нарушение природоохранного законодательства. Там, где раньше были природные нерестилища, сейчас – частные домовладения», - отметил Чистяков.

Председатель Ассоциации рыболовов подчеркнул, что к водоемам относятся потребительски, многие реки перегородили дамбами, а убив течение – убиваешь реку. При этом, только в 2017 году в водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров стоков и только две трети из них прошли очистку, а вся остальная грязь попала напрямую в реки.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Всеукраинская экологическая лига и Ассоциация рыболовов Украины призывали органы власти на законодательном уровне запретить сброс загрязняющих веществ в реки, а также пресечь незаконную промышленную добычу песка на Днепре землесосными снарядами.

Ранее ассоциация «Украинский экологический альянс» выступила с инициативой разработки комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

По информации «Всеукраинской экологической лиги», более 37 тыс. населенных пунктов Украины не имеют доступа к качественной питьевой воде, а по всей линии течения Днепра происходит застройка прибрежной зоны очистительными сооружениями и промышленными предприятиями, которые сбрасывают в реку свои отходы. Как следствие, сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков приводит к уничтожению всего живого в реках, что чревато распространением инфекционных заболеваний.