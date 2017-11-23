В Украине исчезают малые реки, под угрозой - Ирпень

За последние 25 лет с карты нашей страны исчезло более десяти тысяч малых рек. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

Отмечается, что в течение двух последних десятилетий фактически не проводятся мелиоративные работы по расчистке заиленных истоков рек, в результате реки мелеют и пересыхают.

Кроме того, проблему усугубляет то, что последние годы наблюдается сильное маловодие - реки наполняются только на 70% от нормы. Также интенсивно застраиваются берега водоемов.

"В Украине 73 тыс. рек, 40 тыс. озер, 1100 водохранилищ, 400 тыс. прудов – 1 100 000 га пресных водоемов. Одновременно на карте Европы мы считаемся маловодною страной, поскольку большинство наших водных ресурсов из-за загрязненности не пригодны к водозабору питьевой воды", - говорится в сообщении.

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"Вода настолько загрязнена, что ей присвоен 4 класс... Очистные сооружения советского образца, они были рассчитаны на водозабор максимум 2 класса воды и поэтому не могут справиться", - добавили в Ассоциации рыболовов Украины.

Они рассказали, что в прошлом году в украинские водоемы было сброшено более 2 миллиардов кубометров стоков. По официальным данным, только две трети из них прошли через очистные сооружения.

Отмечается, что тысячи тонн соли после зимы с весенними ручьями попадают по ливневым стокам прямо в реки. Химикаты с полей смываются дождями и по дренажным каналам стекают в водоемы, что приводит к массовому мору рыбы.

"Из-за такой преступной бесхозяйственности в Днепровских водохранилищах соленость воды заметно увеличилось, и сегодня на Каховском, Кременчугском водохранилищах можно встретить рыбу-иглу, и даже медуз. Все это ведет к изменению водной экосистемы", - говорят в Ассоциации.

Наглядным примером неподобающего отношения к водоемам, рассказали эксперты, может сегодня быть река Ирпень, которая протекает под Киевом.

Решение застройки пойменных земель р. Ирпень повлечет значительное ухудшение экологического состояния бассейна реки, уменьшит площадь водосбора, а в итоге окончательно убьет реку.

Как сообщал эколог, в Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны, на которой живет 80% населения, — Днепр.