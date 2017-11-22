США представили международную стратегию по водным ресурсам

Правительство США представило стратегию по водоснабжению, которая призвана расширить доступ к безопасной питьевой воде и улучшить санитарные условия по всему миру, передает Голос Америки.

Читайте такжеООН призывает государства укреплять сотрудничество в управлении водными ресурсами«Чистая вода и санитария имеют фундаментальное значение для здравоохранения, экономического развития, мира и безопасности», – говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Глобальная стратегия по водоснабжению нацелена на достижение водной безопасности во всем мире. По данным ведомств, 30% населения мира не имеют доступа к чистой питьевой воде в своих домах, а 60% живут в антисанитарных условиях.

По оценкам ведомств, в связи с нехваткой стратегий по обеспечению надлежащих водных ресурсов к 2025 году две трети населения мира будут жить в условиях напряженности в плане водоснабжения.

Стратегия призывает правительство США сотрудничать с другими странами и «ключевыми игроками» в целях расширения доступа к чистой питьевой воде и надлежащим санитарным условиям. Ключевыми элементами плана также являются защита, обмен, регулирование и финансирование в сфере обеспечения водными ресурсами.

Стратегия сосредоточена в первую очередь на регионах с наиболее острыми нуждами, работа в которых «наилучшим образом отвечает интересам национальной безопасности» США, уточняется в заявлении.