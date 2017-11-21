Беловежская пуща спасена: Польша прекратила вырубку деревьев

В польской части беловежской пущи прекратились работы по вырубке, сообщил Конрад Томашевски, глава дирекции лесов Польши, передает РБК со ссылкой на Gazeta Prawna. Прекращение вырубки последовало после решения суда ЕС, который наложил на страну штраф в размере €100 тыс. за каждый день работ.

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Томашевски заявил, что вывод тяжелой техники из пущи не связан с решением суда, а работы проводились только в рамках заботы о состоянии леса. Министр окружающей среды страны Ян Шишко, в свою очередь, заявил, что полностью уверен в том, что действия Польши соответствовали законодательству ЕС. Поэтому, подчеркнул Шишко, к Польше не могут быть применены какие-либо санкции.

Штрафом за продолжение вырубки деревьев в Беловежской пуще Европейский суд пригрозил Польше накануне, 20 ноября. Суд потребовал прекратить все лесохозяйственные работы в заповеднике за исключением тех, которые требуются из соображений безопасности природных ресурсов.

В Польше вырубку деревьев в Беловежской пуще объяснили борьбой с жуком-короедом. По данным польских властей, заражение произошло на площади 34 тыс. га. Для борьбы с вредителем было принято решение вырубить пострадавшие деревья, а также вывезти сухостой.

Активные работы в лесу, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, начались в мае 2016 года.