Эколог объяснил, почему может исчезнуть главная река Украины

В Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны, на которой живет 80% населения, — Днепр.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

В то же время, собеседник подчеркнул, что в Киевской области леса уже вырублены наполовину.

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"Это страшное зрелище. Причем нещадно рубятся леса вдоль рек, озер, на болотах. Даже в гидрологических заказниках, которые должны охранять эти болота. Например, Катюжанский заказник в Вышгородском районе или лес возле заказника Дулицкое", — добавил эксперт.

По его словам, "в результате деревья не защищают водные источники от жарких лучей летнего солнца, и начинается их обмеление, в том числе высыхание болот".

"Это в будущем приведет к тому, что Украина лишится своей главной реки, на которой живет 80% населения, — Днепра", — утверждает он.

Ранее в Ассоциации рыболовов Украины заявили о том, что в столичной акватории появилось 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами.