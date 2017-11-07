На Тернопольщине разоблачили незаконную разработку карьера, убытки оцениваются в более чем 600 тысяч гривень

На Тернопольщине разоблачили незаконную разработку карьера, убытки оцениваются в свыше 0,6 млн грн. Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью УСБУ в Тернопольской области, Служба безопасности Украины совместно с полицией и государственной экологической инспекцией разоблачила и прекратила незаконную добычу полезных ископаемых на территории Збаражского района.

Сотрудники СБУ установили, что служебные лица одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве стройматериалов, без специального разрешения организовали добычу суглинка. Незаконные горные работы производились промышленным способом с использованием тяжелой техники.

Добытую породу предприятие использовало для изготовления и дальнейшей реализации строительного кирпича, избегая уплаты в местный бюджет рентных платежей за пользование недрами. По предварительной оценке экспертов объемы нанесенного ущерба превышают 600 тыс. грн.

По материалам СБУ полицией открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.