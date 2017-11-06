На Николаевщине жители высадили 20 тысяч маленьких сосен на месте леса, который сгорел летом (видео)
Сажали сосны по всем правилам под руководством специалистов, чтобы деревья хорошо прижились.
Жители Николаевской области самостоятельно высадили 20 тысяч сосен на месте леса, 100 гектаров которого сгорели этим летом, говорится в сюжете ТСН.
Инициативу неравнодушные граждане распространили в соцсетях. Вместе закупили саженцы и в выходные целыми семьями выехали в пригород Николаева - в Новопетровский лес.
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Сажали сосны по всем правилам под руководством специалистов, чтобы деревья хорошо прижились. Лесники в свою очередь инициативу восприняли с благодарностью.
Как сообщал УНИАН, 19 августа 2017 года произошел пожар в Новопетровском лесном урочище в Новоодеськом районе. К тушению пожара были привлечены не только работники спецслужб, но и военные и неравнодушные местные жители и предприниматели.
Совместными усилиями пожар был локализован, а впоследствии и полностью ликвидирован. Вероятной причиной возгорания леса следователями было определено умышленное повреждение имущества – поджог. Позже по подозрению в поджоге задержали двух местных жителей.