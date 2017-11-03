В Волынской области нелегальные производители древесного угля с использованием панамского оффшора поставляли его в Польшу

В Волынской области разоблачили группу, которая нелегально изготавливала и экспортировала древесный уголь в Польшу. Как сообщили УНИАН в управлении ГУ ГФС в Волынской области, в рамках уголовного производства оперативники и следователи ГУ ГФС в Волынской области провели обыск офисного помещения и осмотр территорий, где злоумышленники устроили цеха по незаконному производству древесного угля.

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Сотрудники налоговой милиции изъяли 6 тонн незаконно изготовленного древесного угля, 50 куб. м неучтенной древесины, 13 единиц оборудования (пиролизных печей), которые не имели сертификации, а также 14 печатей и штампов субъектов хозяйствования.

Среди фирм, через которые осуществлялись незаконные сделки, есть 2 предприятия-нерезиденты из Панамы и Литвы. В офисе теневых поставщиков древесного угля правоохранители также обнаружили документацию, подтверждающую проведение незаконных операций, и черновую бухгалтерию.

В настоящее время решается вопрос назначения экспертиз и наложения ареста на имущество стоимостью свыше 500 тыс. грн, изъятое в ходе обысков.