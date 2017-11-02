В России озеро ушло под землю вместе с рыбой (видео)

Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области РФ в результате образования карстовой воронки. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды региона Иван Шапошников, передает РИА Новости.

По его словам, о том, что в Вязниковском районе в лесу внезапно исчезло озеро, сообщили местные жители.

"Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки. Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро", — сказал он.

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Шапошников отметил, что диаметр озера был примерно 140 метров, в нем водилась рыба, однако рыбопромысловых участков не было. "Наполнится ли оно снова – трудно сказать. Бывает, что восстанавливается", — прокомментировал он.

Также эксперт рассказал, что в регионе в трех районах есть карстовые образования, и уже случались карстовые провалы. Например, в конце 1950-х годов неподалеку произошел так называемый Пивоварский провал – больший по площади, чем исчезнувшее озеро.

Карстовая воронка образуется, когда подземные воды подмывают и растворяют грунт. В результате земля проседает, и образуются воронки разных размеров.