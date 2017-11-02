В Киеве в Голосеевском парке обнаружили нелегальные канализационные стоки, которые вызывают вонь и убивают деревья

"Загрязнение канализационными стоками Голосеевского национального парка. 111 квартал Святошинского лесничества. Сегодня во время проверки здесь выявлено две канализационных трубы, по которым просто в лес вытекают канализационные стоки, скорее всего, с ЖК "Чайка", - сообщил в Facebook сотрудник НПП Голосеевский Александр Стукало.

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"Вокруг стоит вонь нечистот и массово засыхают деревья. Строительные киевские традиции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, летом главный коллектор Киева "трещал по швам", люди жаловались на невыносимую вонь в жару.