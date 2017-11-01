На Тернопольщине оштрафовали лесника, который самовольно вырезал 8 деревьев

На Тернопольщине на 63 тыс. грн оштрафовали лесника, который самовольно вырезал 8 деревьев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, приговором Кременецкого районного суда жителя Шумщини признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.246 УК Украины (незаконная порубка леса) и ч.1 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу и находилось в его ведении).

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Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с обвиняемого в доход государства причиненный им ущерб в размере 63 тыс. грн.

Прокуром было доказано в суде, что работник лесохозяйственного предприятия совершил самовольную порубку древесины сосен, чем причинил ущерб государству на общую сумму 63 тыс. грн. и присвоил древесину, принадлежащую коммунальному предприятию на сумму 5 тыс. грн.