В Одесской области задержали браконьеров с краснокнижной 100-килограммовой белугой (фото)

В Одесской области пограничники задержали двух браконьеров со 100-килограммовой белугой, занесенной в Красную книгу Украины.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк.

По его словам, браконьеры с белугой, длиной 2,5 метра, задержаны вчера, 29 октября.

Плавсредство с нарушителями было обнаружено во время патрулирования реки Дунай, в районе Старостамбульского устья.

Читайте такжеУченые обнаружили в Арктике "плоскоголового монстра"

«Браконьеры пытались избавиться от рыбы, которую незаконно выловили, однако выброшенная за борт рыба сразу всплыла на поверхность, так как была мертвой. В ходе дальнейшей проверки в лодке обнаружено 4 рыболовецкие сетки длиной 300 метров, также установлено, что мужчины не имели при себе документов, подтверждающих их личности, а лодка не приписана ни к одному из причалов», - рассказал Перегняк.

По факту незаконного занятия рыбным промыслом пограничники проинформировали Килийское отделения Национальной полиции. Рыба, лодка и запрещенные орудия лова переданы в полицию. На двух граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, дальнейшую их судьбу решит суд.

Белуга (Huso huso) — рыба семейства осетровых, самая крупная пресноводная рыба, живущая до 100 лет. Является единственным подвидом данного семейства в фауне Украины. Вид включен в Красную книгу Украины.