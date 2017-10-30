На Тернопольщине задержали мужчину, который самовольно срубил 5 сосен. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, во время обхода лесного массива недалеко от Комаровки Кременецкого района лесники обнаружили местного жителя, который срезал деревья.

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Никаких разрешительных документов на такую деятельность он не имел. На момент задержания мужчина успел срезать 5 сосен.

Древесина изъята и направлена на экспертизу для установления материального ущерба.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса).

Как сообщал УНИАН, ранее ветеран АТО показал ужасающие масштабы нелегальной вырубки леса в Карпатах.