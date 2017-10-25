Ветеран АТО показал ужасные масштабы нелегальной вырубки леса в Карпатах (фоторепортаж)

В Сети продемонстрировали масштабы нелегальной массовой вырубки молодого леса-кругляка в Карпатах в Ивано-Франковской области. Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал глава Ивано-Франковской ассоциации участников АТО Василий Андриив.

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Он отметил, что вырубка проводится, несмотря на визит президента Украины Петра Порошенко в Ивано-Франковск в сентябре и его предупреждение об уголовной ответственности руководителей Гослесагентства. "Место осмотра Дарьевское лесничество, Осмолодское лесное хозяйство 21-22.10.17 г. Рожнятовский район. Масштабы вырубки колоссальные, и это только одно лесничество, в области их десятки. В стране сотни. И так каждый день", - добавил Андриив.

Как сообщал УНИАН, вырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия.