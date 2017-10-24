На Тернопольщине люди перекрыли дорогу, блокируя выезд из леса грузовиков с древесиной (фото)
Люди утверждают, что деревья были срезаны незаконно.
На Тернопольщине люди перекрыли дорогу, блокируя выезд из леса грузовиков с древесиной, срезанной, по их мнению, незаконно. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, выезд трех грузовых автомобилей с дубом заблокировали на территории леса, который принадлежит РКАП “Збороврайагролес”, около 15 местных жителей. Люди заявили, что деревья срезаны незаконно, а потому вызвали полицию, сообщив о краже ценных пород.
На месте конфликта близ села Года работники следственно-оперативной группы обнаружили автомобиль Renault Magnum с прицепом, на котором находилось 60 деревьев породы дуб, еще 22 – на Камазе и одно дерево на автомобиле «ЗИЛ-130».
На момент приезда полиции ни водители, ни директор "Збороврайагролеса" никаких документов на сруб дубов не предоставили.
Транспортные средства вместе с древесиной поместили для хранения на территорию отделения полиции.
Однако уже на следующий день руководитель предприятия принес разрешения и транспортные накладные.
Их законность проверяют правоохранители.
Событие внесено в ЕРДР по ст. 246 УК украины (незаконная порубка леса).