На Тернопольщине люди перекрыли дорогу, блокируя выезд из леса грузовиков с древесиной (фото)

На Тернопольщине люди перекрыли дорогу, блокируя выезд из леса грузовиков с древесиной, срезанной, по их мнению, незаконно. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, выезд трех грузовых автомобилей с дубом заблокировали на территории леса, который принадлежит РКАП “Збороврайагролес”, около 15 местных жителей. Люди заявили, что деревья срезаны незаконно, а потому вызвали полицию, сообщив о краже ценных пород.

На месте конфликта близ села Года работники следственно-оперативной группы обнаружили автомобиль Renault Magnum с прицепом, на котором находилось 60 деревьев породы дуб, еще 22 – на Камазе и одно дерево на автомобиле «ЗИЛ-130».

На момент приезда полиции ни водители, ни директор "Збороврайагролеса" никаких документов на сруб дубов не предоставили.

Транспортные средства вместе с древесиной поместили для хранения на территорию отделения полиции.

Однако уже на следующий день руководитель предприятия принес разрешения и транспортные накладные.

Их законность проверяют правоохранители.

Событие внесено в ЕРДР по ст. 246 УК украины (незаконная порубка леса).