В Китае найден "король грибов" (фото)
12:18, 23 октября 2017Природные ресурсы
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Грибник решил оградить свою гигантскую находку, чтобы ее не повредили.
"Король грибов" высотой достигает 83,5 см / фото scmp.com
Житель поселка на юго-западе Китая нашел в лесу гриб высотой 83,5 см.
"Мне 81 год, и я никогда в своей жизни не видел такого большого гриба", - говорил фермер, слова которого передает South China Morning Post.
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Во время похода 81-летний крестьянин наткнулся на гигантский гриб с несколькими головками, крупнейшая из них в диаметре достигает 40 см. Местные жители уже назвали эту находку "королем грибов".
Затем грибник установил вокруг гигантского гриба забор, чтобы его не повредили. В Институте ботаники Академии наук КНР подтвердили, что найденный гриб - съедобный.
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