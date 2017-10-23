В Китае найден "король грибов" (фото)

Житель поселка на юго-западе Китая нашел в лесу гриб высотой 83,5 см.

"Мне 81 год, и я никогда в своей жизни не видел такого большого гриба", - говорил фермер, слова которого передает South China Morning Post.

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Во время похода 81-летний крестьянин наткнулся на гигантский гриб с несколькими головками, крупнейшая из них в диаметре достигает 40 см. Местные жители уже назвали эту находку "королем грибов".

Затем грибник установил вокруг гигантского гриба забор, чтобы его не повредили. В Институте ботаники Академии наук КНР подтвердили, что найденный гриб - съедобный.