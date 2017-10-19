На Житомирщине преступники применили оружие, когда лесники подловили их на незаконной вырубке дубов (фото)

На Житомирщине полиция расследует незаконную вырубку деревьев и факт вооруженного сопротивления лесоводам. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, вчера в полицию поступила информация о незаконной рубке дубов на территории Червоновольського лесничества и вооруженном сопротивлении работникам лесного хозяйства, которые пытались прекратить противоправные действия неизвестных.

Утром 18 октября в полицию обратился представитель Городницкого лесхоза Новоград-Волынского района с заявлением о том, что во время профилактического рейда работников предприятия около 3-х часов ночи в лесном массиве обнаружили группу мужчин и 5 единиц техники. Неизвестные, точное количество которых сейчас устанавливается, срезали дубы и грузили их на тракторы.

«Во время попытки лесной охраны прекратить незаконную порубку леса, нарушители осуществили несколько выстрелов вверх, угрожая членам рейдовой группы. Позже, прикрываясь оружием, они сели на тракторы и уехали», - уточнили в полиции.

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По собранной информации, всего было срезано 14 деревьев, которые в дальнейшем злоумышленники вывезли в направлении Рокитнянского района Ровенской области.

Во время осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Новоград-Волынского отдела полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе гильзы от гладкоствольного охотничьего оружия.

Досудебное расследование начато сразу по нескольким статьям уголовного кодекса - по статьям 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины и ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение необходимых экспертиз.

Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса.