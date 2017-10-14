Дунай отступает от украинских берегов: как на границе с Румынией ежегодно появляются гектары новой земли (видео)

На границе с Румынией ежегодно появляется от восьми до десяти гектаров новой земли. Дунай приносит из Европы ил, тот оседает на украинских берегах, образуя новую территорию.

Правда, местным это не в радость. Ведь река мельчает, а климат становится все менее пригодным к хозяйству.

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"Окраина города на окраине Украины. Особенность Вилково лучше всего видно сверху. Вместо улиц - каналы, а в каждом доме свой причал и лодка. Местные о себе говорят "водные люди". Вся их жизнь зависит от реки, но Дунай с каждым годом убегает все дальше", - говорится в сюжете.

Острова посреди Дуная появляются благодаря илу, река приносит к местным берегам 80 млн тонн ежегодно. Так что Украина - единственное государство в Европе, территория которого постоянно увеличивается.

Как сообщал УНИАН, глобальное потепление грозит затоплением тысячи городов в мире. Так, например, Херсон уйдет под воду, а Крым станет островом.