Пожар в парке "Тузловские лиманы": огонь уничтожил транзитный дом журавлей и молодой лес

Национальный природный парк «Тузловские лиманы» всегда привлекала много птиц для отдыха и кормления во время пролета и на гнездование. Среди них, наиболее редкими птицами степи являются серые журавли и стрепеты.

Однако весной этого года «Тузловские лиманы» незаконно и варварски распахали около 80% степных участков, а обращения к национальной полиции и в прокуратуру, пока не находят абсолютно никакой поддержки. Об этом рассказал на своей странице в Facebook руководитель национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"На восточном берегу лимана Хаджидер, некогда девственной степи и его незаконно уже несколько лет распахивает депутат Татрбунарского районного совета, член комиссии по экологии, Тараненко Ю.В. Об этом знает полиция, об этом знает прокуратура, об этом знает структура по борьбе с экономическими преступлениями, куда мы не раз обращались. По нашему обращению открыто уголовное производство, но уже больше года, реакция правоохранителей нулевая", - рассказал он.

Но, даже, несмотря, на сильный антропогенный пресс и кардинальную смену ландшафта, журавли все равно исторически садятся в этой местности во время пролета и по праву считают эту прекрасную землю своей.

Вот и в эту осень они, перед миграционным форсированием Черного моря на юг, отдыхают на захваченном депутатом поле, а также на диких островных участках нацпарка уже почти 3 недели.

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Однако, недавний поджег стерни на украденном поле, уничтожил природный транзитный дом журавлей в степи и молодой лес, произрастающий рядом.

Пожарные на вызов выехали оперативно, однако пожар заставил журавлей покинуть территорию и нанес значительный ущерб биологическому разнообразию нацпарка. Теперь журавлям прийдется искать другие места отдыха и кормежки перед тем, как они примут решение лететь через Черное море, отметил Русев.