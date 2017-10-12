На Западной Украине придумали схему, которая заранее может предотвратить масштабный пожар

Более миллиарда гривен составили убытки от пожаров в Украине только с начала этого года. Под жарким солнцем украинская земля горит все чаще и масштабнее. Из-за сверхвысоких температур легко загораются леса и болота. В серии "Солнечного удара" рассказали, как спасаться от пожаров, в частности, как победили огонь в поселке на Западной Украине, где доказали, чтобы бороться с вызовами глобального потепления, не нужны миллиарды, а нужны светлые головы.

Читайте такжеМасштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине локализовалиНапример в Гостомеле под Киевом от жары постоянно горят торфяники. Чтобы потушить торфяник нужно вылить 20 л воды на каждый кв. см земли, а торфа здесь на два метра вглубь. Тление торфяников, говорят местные, здесь наблюдается почти круглый год. Такая же проблема есть и в Ирпене.

За последние 15 лет убытки от пожаров выросли в 20 раз, лишь в 2016 году они составили уже более 1,5 млрд грн.

Два года назад на Львовщине в селе Ивано-Франково тоже горели торфяники. Запах гари был слышен даже во Львове. Но сегодня о масштабном пожаре почти ничего не напоминает.

Тем, что сегодня в поселке спокойно община обязана нескольким активистам. В поселке есть пожарная часть с печным отоплением, двумя ЗиЛами, которым по 50 лет, и начальник Максим, который согласился на эксперимент. Его предложила семья местных краеведов Бельских.

На реализацию идеи потребовалось 300 тыс. грн. Деньги дал Евросоюз. На высокой поселковой церкви установили камеры наблюдения, их через интернет подключили к пожарной части, что позволяет теперь значительно быстрее реагировать на возгорания.

За полгода после установки камер, в поселке не было ни одного пожара. Местный служитель церкви говорит, что камеры носят еще и воспитательный характер - община знает о них и поэтому не люди не жгут траву, и другие предметы, которые в жаркую погоду очень быстро вызывают воспламенение.