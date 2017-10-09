Прокуратура проверяет законность лицензий фирм по добыче янтаря - Луценко

Органы прокуратуры проверяют законность лицензий, выданных фирмам, которые планируют добывать янтарь. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Сейчас в активной фазе находится проверка законности выданных лицензий всем фирмам, которые хотят заниматься янтарем. Как вы знаете, ряд таких лицензий в Житомирской области были отменены. Сейчас проверяем все лицензии Житомирской, Ривненской, Волынской областей. И если у них есть признаки нарушения законности, мы обращаемся в суд в порядке представительства интересов государства", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Установлена вероятная причастность двух депутатов - Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата (исключен из фракции «БПП»). 11 июля Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказал в предоставлении согласия на задержание и арест.