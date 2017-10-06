На Одесчине горит Нижнеднестровский национальный природный парк

В Одесской области горит Нижнеднестровский национальный природный парк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил директор природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

По его словам, в 18.10 произошло одновременное воспламенение в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка.

«Направляясь в сторону Одессы, я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста, заметил еще два возгорания национального парка в зоне пгт Беляевка», - написал Русев.

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Русев акцентирует, что пожар в плавнях - бедствие для живых существ и в отдаленных от трассы местах тушить его практически невозможно. Эколог считает, что возгорания – результат умышленного поджога.

«Единственная надежда на начавшийся дождь, который скоро может потушить пожар», - подчеркнул Русев.

По мнению специалистов, обсуждающих сейчас в социальных сетях информацию о пожаре, в Нижнеднестровском национальном парке «не действуют законы Украины, в пределах парка - охотничьи угодья». Как правило, по мнению экологов, причина пожаров - поджоги охотников с целью поймать (застрелить) напуганных животных, стремящихся покинуть зону бедствия.

Справка УНИАН. Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровкого, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Создан в 2008 году. Площадь — 21 311,1 га.

Северная часть Днестровского лимана, что в составе парка, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.