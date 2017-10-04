В Карпатах местные жители загрязняют воздух кострами из листьев и мусора (видео)
19:17, 04 октября 2017Природные ресурсы
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Однако местные категоричны и говорят, что жгут и будут жечь, а экологическая активность их просто раздражает.
В Карпатах мужчина восстал против односельчан, которые сознательно загрязняют воздух
В Карпатах мужчина восстал против односельчан, которые сознательно загрязняют воздух. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Второй год подряд киевлянин, который переселился в Карпаты, пытается убедить односельчан, что сжигать листья, сухостой и мусор - вредно не только для окружающей среды, но и для их здоровья.
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Однако местные категоричны и говорят, что жгут и будут жечь, а экологическая активность чужака их просто раздражает. На сельчан уже составили 11 протоколов.
Ранее сообщалось, что вырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия.
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